Новогоднее обращение Путина планируют посмотреть 78% россиян

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Фонд "Общественное мнение" выяснил, что 78% россиян полагают, что 31 декабря 2020 года посмотрят новогоднее обращение президента Владимира Путина. Уверены, что не будут его смотреть, 17%.

При этом 55% опрошенных важно, что скажет президент перед боем курантов, (год назад так ответили 44% респондентов), 26% это, скорее, не важно (34% годом ранее).

В прошлом году телеобращение посмотрели 76% респондентов, не видели - 23%.

19% опрошенных сказали, что хотели бы перед Новым годом услышать от президента "добрые, искренние пожелания и поздравления", 15% ждут от телеобращения "веры в будущее". 12% сказали, что ждут обещания, что повысится уровень жизни, 9% - что перестанут расти тарифы и цены, а то и начнут снижаться. 7% сказали, что ждут от новогоднего обращения проявления заботы о людях.

Также 7% ответили, что им все равно, что скажет Владимир Путин, пожеланий у них нет, они ему не доверяют.

4% опрошенных ждут, что президент объявит об отставке (год назад этого ждали 2%). 3% коротко попросили "правды", 2% - "не пожеланий, а действий".

О коронавирусе вспомнили 6% респондентов: они ждут, что президент пожелает согражданам, чтобы пандемия кончилась, или назовет сроки ее окончания.

Опрос прошел с 10 по 13 декабря среди 1000 человек.