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Столичные власти ограничат доступ на Красную площадь в новогоднюю ночь

Столичные власти ограничат доступ на Красную площадь в новогоднюю ночь
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции предупреждает, что доступ граждан на Красную площадь в новогоднюю ночь будет ограничен из-за COVID-19.

"В целях обеспечения соблюдения введенных ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей после 18:00 часов 31 декабря 2020 года доступ граждан на Красную площадь будет ограничен", - сообщили "Интерфаксу" в департаменте в среду.

Там напомнили, что в связи с пандемией коронавируса COVID-19 и действием в городе режима повышенной готовности, общегородские культурно-массовые мероприятия в рамках празднования Нового 2021 года и Рождества Христова, а также детские новогодние представления в настоящее время отменены

"Просим проявить понимание и воздержаться в период новогодних каникул от посещения мест с массовым пребыванием людей", - добавили в департаменте.

Между тем в пресс-службе столичного управления МВД "Интерфаксу" сообщили, что ГУМ-Каток, расположенный на Красной площади, будет работать 31 декабря до 19 часов.

Хроника 09 января – 30 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Красная площадь Москва Коронавирус

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