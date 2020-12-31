Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной с 1 по 9 января

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - С 1 по 9 января парковки на всех улицах Москвы будут работать бесплатно, включая те, на которых установлен максимальный тариф 380 рублей в час.

В пресс-службе департамента транспорта столицы уточнили, что 10 января парковки снова будут работать в режиме воскресного дня, то есть будут бесплатными, за исключением тех, где установлен максимальный тариф в 380 рублей в час.

Традиционно в Москве в дни государственных праздников и приравненных к ним выходных дней парковка бесплатная на всех без исключения улицах. По воскресеньям парковка бесплатная, за исключением зон, где действует максимальный тариф.