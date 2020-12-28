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Гулять в новогоднюю ночь в Москве не запретят

Рестораны закроются 31-го до 23:00, катки – до 22:00

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В новогоднюю ночь в столице не будет проводиться никаких уличных мероприятий, но гулять не воспрещается, заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в понедельник.

"Уличных развлечений, к сожалению, первый Новый год никаких не будет, каких-либо массовых мероприятий. К сожалению, не будет и фестивалей, в том числе фестиваля "Путешествие в Рождество". Не будет никаких уличных концертов, но гулять не воспрещается. Катки будут работать 31 числа до 22 вечера и после возобновят свою работу 1 января по расписанию выходных дней", - сказал Немерюк.

Он также сообщил, что в ночь на 1 января в городе будут проводиться проверки на предмет возможной работы ресторанов и клубов после 23 часов.

"Мы делаем это и сейчас, большое количество проверок проводится каждый день, в выходные они усиливаются", - сказал глава департамента.

Он напомнил, что штрафы за нарушения для юрлиц за работу в ночное время составляет от 300 тыс. рублей до миллиона рублей.

"Понятно, что какая музыкальная программа может сопровождать вечер (31 декабря - ИФ), самое главное, чтобы все закончилось в 23:00", - добавил Немерюк.

Москва

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