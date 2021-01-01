Движение на "фиолетовой" ветке столичного метро восстановили

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Движение поездов на участке "Котельники" - "Жулебино" Таганско-Краснопресненской линии восстановлено днем в пятницу после инцидента с пассажиром, сообщил столичный департамент транспорта.

Как говорится в сообщении, размещенном в его телеграм-канале, движение введено в график.

Ранее сообщалось, что несчастный случай произошел днем в пятницу на станции "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии метро.

Как сказал источник "Интерфакса", по неустановленным причинам, около 12:30 женщина упала на рельсы, спасти ее не удалось. По его информации, движение поездов от станции "Котельники" до станции "Жулебино" отсутствовало около 40 минут.

Другой источник агентства уточнил, что шансов выжить у женщины не было: она упала на рельсы под прибывающий поезд.