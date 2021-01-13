Кафе с шаурмой "от Сталина" в Москве открыли без разрешения на работу

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Полицейские выявили отсутствие разрешительных документов на работу у кафе Stal'in Doner на севере Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре Главного управления МВД России по Москве.

8 января граждане попросили полицейских проверить законность работы пункта общественного питания на улице Зои и Александра Космодемьянских. Приехавшие к нему сотрудники полиции установили, что документация, необходимая для работы этого кафе, отсутствует, говорится в ответе ГУМВД на соответствующий запрос агентства.

В полиции добавили, что представившийся работником заведения мужчина был сопровожден в ОМВД для разбирательства. В ГУ МВД отметили, что начата проверка, оповещены органы городской исполнительной власти.

Спорное оформление и меню

Закусочная Stal'in Doner открылась в начале января в районе метро "Войковская". В оформлении вывески и меню заведения фигурирует портрет Иосифа Сталина. При этом еду в кафе готовят повара в форме сотрудников НКВД (Народный комиссариат внутренних дел СССР). На витрине закусочной размещен девиз "Жить стало лучше, жить стало веселее!".

В инстаграме заведения выложено его меню, включающее такие блюда, как шаурма "Сталинская с двойным мясом", "Хрущевская в сырном лаваше", "От Берии с соусом ткемали" и напитки.

В Москве открылась сталинская шаурма, где НКВДшник завернет вам в лавашик шаурму от Берии с соусом ткемали...мясо из размороженных трупов ГУЛАГа? 🤔 pic.twitter.com/MGJpSfmL2k — 𝕯𝖗. 𝕸𝖔𝖟𝖌𝖔𝖕𝖗𝖆𝖛 (@Dr_Mozgoprav) January 7, 2021

По данным СМИ, спустя сутки после открытия в Stal'in Doner пришли сотрудники правоохранительных органов, и с того момента закусочная прекратила работу. "Товарищи, мы временно не работаем! Подбираем персонал) скоро откроемся вновь", - говорится в соцсети заведения.

Общественная реакция

Открытие закусочной получило широкий резонанс в СМИ и соцсетях.

Так, глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев раскритиковал заведение Stal'in Doner и поваров в форме НКВД. "Это, по крайней мере, неделикатно. Многие люди могут обидеться на появление такого заведения. Зачем обижать детей и внуков репрессированных? Это просто глупо", - заявил он изданию "Подъем".

"Было бы правильно, если бы жители этого района инициировали обсуждение и на локальном уровне решили эту проблему: побудить владельцев переименовать заведение или как минимум не обслуживать в форме НКВД", - сказал глава СПЧ.