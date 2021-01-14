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Члены преступной группы осуждены за хищение земель Минобороны в Подмосковье

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Суд в Подмосковье приговорил шестерых членов организованной преступной группы, в которую входили чиновники, риелторы и предприниматели, к срокам от 7 до 17 лет колонии за мошенничество с землей.

ФСБ во взаимодействии с МВД и СК РФ вскрыла и задокументировала деятельность "чеховского" организованного преступного сообщества (ОПС). Оно было причастно к хищению государственной собственности, в том числе ценных земельных угодий, водных объектов и прилегающих к ним территорий, земель министерства обороны и лесного фонда РФ на территории Московской области, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в четверг.

Там сообщили, что Серпуховский городской суд признал лидера группировки и пятерых его сообщников виновными в совершении преступления по статье 210 ("Организация преступного сообщества и участие в нем") УК РФ и приговорил их к лишению свободы на сроки от 7 до 17 лет колонии строгого режима.

По данным ведомства, указанные лица вовлекли в свою преступную схему ряд экс-руководителей и сотрудников Кадастровой палаты и Росреестра Московской области, а также администрации Чеховского района и городского округа Чехов.

"В отношении бывших чиновников возбуждены и расследуются уголовные дела по статье 159 ("Мошенничество"), статье 286 ("Превышение должностных полномочий"), статье 290 ("Получение взятки") УК России", - добавили в ФСБ.

По версии Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области, с октября 2011 по август 2016 года 13 членов преступного сообщества, в состав которого входили риелторы, предприниматели, сотрудники Кадастровой палаты и другие лица, незаконно приобрели право на девять земельных участков и два здания, расположенных на территории различных населенных пунктов Чеховского района (ныне - округа).

"Общая стоимость имущества, права на которое приобретено в результате совершенных преступлений, составила более 130 миллионов рублей. Общая рыночная стоимость легализованного членами преступного сообщества имущества в виде земельных участков и зданий, добытого в результате совершенных преступлений, составила не менее 60 миллионов рублей, что считается особо крупным размером", - отметила представитель областного главка СКР Ольга Врадий, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

В отношении шести лиц, с которыми на первоначальном этапе было заключено досудебное соглашение, судом уже вынесены приговоры. Один объявлен в международный розыск.

В Генпрокуратуре РФ со своей стороны отметили, что суд приговорил фигурантов – Николая Павлинова и Олега Большакова к 17 и 16 годам лишения свободы соответственно с ограничением свободы сроком на 1 год каждому, Игоря Родченкова – к 15 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год. Аркадий Бабаев и Дмитрий Устинов получили 9 и 7 лет лишения свободы соответственно с ограничением свободы сроком на 8 месяцев каждому. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях общего и строгого режимов. Еще один соучастник - Андрей Василенко - скончался.

Московская область

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