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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:08Заразились
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В мэрии Москвы сообщили о 190 тысячах привившихся от COVID-19

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Москве прививку от коронавируса получили 190 000 человек, еще 100 000 записались на вакцинацию, сообщила заммэра города Анастасия Ракова.

14 января мэр столицы Сергей Собянин говорил, что на тот момент привились от коронавируса 140 000 человек.

Ракова напомнила, что в Москве, кроме поликлиник, теперь можно привиться от COVID-19 в ГУМе, там открылся пункт вакцинации с полным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Она поблагодарила руководство универмага за создание таких условий.

"Также выездные бригады будут работать на ряде других точек в городе, и, если такой формат будет пользоваться популярностью, мы будем увеличивать их количество", - пообещала заммэра.

Привиться в ГУМе можно с 17 января. С 20 января откроются выездные пункты вакцинации во флагманском офисе "Мои Документы" Центральном округе в ТРЦ "Афимолл Сити", фудмолле "Депо", театре "Геликон Опера" и некоторых торговых центрах.

Кроме того, право проводить вакцинацию получили и некоторые частные клиники.

Хроника коронавируса. Январь.

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Вакцинация от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca проходит в Личфилдском соборе в Англии
Москва Анастасия Ракова коронавирус ГУМ Геликон-опера

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