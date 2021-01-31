Московских водителей предупредили о сильном ветре и гололедице
Москва. 31 января. INTERFAX.RU - С вечера воскресенья и до утра понедельника в Москве ожидается сильный ветер и гололедица на дорогах, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
По его данным,порывы ветра 12-17 м/с в городе ожидаются с 19:00 31 января до 10:00 1 февраля.
В департамент рекомендуют быть внимательными и осторожными на дорогах.
Кроме того, автовладельцев призвали не оставлять машины у слабо укрепленных конструкций.