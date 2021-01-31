В центре Москве задержан мужчина, напавший с битой на сотрудника ОМОНа

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Мужчина напал с бейсбольной битой на сотрудников Росгвардии в центре Москвы, злоумышленника задержали.

Как сообщили "Интерфаксу" очевидцы, в ходе несанкционированной акции на Комсомольской площади возле метро молодой мужчина достал из куртки биту, подошел к оцеплению омоновцев и замахнулся на них.

Сотрудники ОМОН обезвредили нападавшего, он задержан.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об "угрозе или применению насилия в отношении представителя власти".

"Интерфакс" не располагает официальной информацией правоохранительных органов по поводу данного инцидента.