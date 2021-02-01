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Песков заявил о большом количестве провокаторов на акциях 31 января

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков увязал массовые задержания во время несогласованных акций протеста 31 января с большим количеством провокаторов и хулиганов, которые приняли в них участие.

Журналисты в ходе конференц-кола обратили внимание на рекордное количество задержанных во время протестных акций в минувшее воскресенье и поинтересовались, готовы ли в Кремле прислушаться к мнению людей, вышедших на улицу.

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"Речь идет о незаконных акциях. Естественно, полиция принимает меры против участников этих незаконных акций", - сказал Песков.

"Было достаточно большое количество хулиганов, провокаторов с более или менее агрессивным поведением в отношении представителей правопорядка, что является недопустимым. Поэтому полиция, естественно, действует и принимает меры", - сказал Песков.

По его словам, с хулиганами и провокаторами диалога быть не может, "в отношении (них) нужно действовать по всей строгости закона".

"Что касается других людей, то еще раз можно повторить тезис о доступности всего инструментария в высказывании своей точки зрения в рамках действующего закона и неприемлемости использования каких-либо незаконных акций в этих целях", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

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Песков также заявил, что полиция в ходе несогласованных протестных акций действовала жестко, но в рамках закона в ответ на провокации.

"Каждое из этих действий нужно рассматривать отдельно. Общей тенденции здесь нет. В качестве общей тенденции можно принять только одну - это на провокационные действия полиция действовала жестко и в рамках закона", - сказал представитель Кремля.

Так он ответил на вопрос, как можно оценить жесткие действия полиции в отношении участников несогласованных акций.

Дмитрий Песков

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