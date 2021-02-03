Более 670 участников акции 31 января привлечены к ответственности в Петербурге

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Около 150 дел в отношении задержанных на несанкционированной акции протеста рассмотрели суды Петербурга в среду, следует из сообщения объединенной пресс-службы судов города.

За день суды отправили под административный арест более 35 человек, еще 90 оштрафованы. Одному задержанному назначено 50 часов обязательных работ.

Одно дело суд прекратил за отсутствием состава, еще одно отложил. 15 протоколов вернули в полицию.

Во вторник суды зарегистрировали свыше 260 материалов. Часть из них находится на рассмотрении, следует из пресс-релиза.

Днем во вторник объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщала, что по итогам акции 31 января более 190 человек получили административный арест, свыше 350 задержанных были оштрафованы. Шесть дел суды прекратили за отсутствием состава преступления, более десяти протоколов вернули в полицию.

31 января в Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Аналогичные мероприятия прошли в регионах страны и 23 января.