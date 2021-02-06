На "Каширской" с 9 февраля не будет остановок идущих в центр поездов

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Из-за реконструкции станции московского метрополитена "Каширская" Замоскворецкой линии и работ по включению ее в состав Большой кольцевой линии (БКЛ) на платформе с 9 февраля перестанут останавливаться поезда, следующие в центр, сообщает в субботу департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Сейчас мы включаем станцию в состав БКЛ, для этого нужно будет закрыть платформу в сторону станции "Коломенская" - поезда будут проезжать ее без остановки", - сказали в департаменте.

Отмечается, что на станции будут работать выходы 3 и 4, закрытыми останутся выходы 1 и 2.

Поезда в центр не будут останавливаться на "Каширской" до 31 августа.

Ожидается, что после запуска БКЛ пересадка на "Каширской" разгрузится на 12%, а перегон "Каширская" - "Коломенская" - на 8%.