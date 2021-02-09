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Минздрав включил в приоритетную группу вакцинации лиц старше 60 лет

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Минздрав России изменил национальный календарь прививок, внеся в него приоритетные группы по вакцинации от коронавируса.

Согласно утвержденному приказу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, теперь к приоритету первого уровня относятся также лица старше 60 лет, граждане, проживающие в городах с численностью населения более миллиона человек, в остальном приказ остался без изменений.

По-прежнему к первой, приоритетной группе относятся работники медицинских, образовательных, социальных организаций, МФЦ, лица, проживающие в организациях соцобслуживания, лица с хроническими заболеваниями.

К приоритету второго уровня относятся работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, пограничники, вахтовики, волонтеры, военнослужащие, работники организаций сферы услуг.

К приоритету третьего уровня относятся госслужащие, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и вузах старше 18 лет, и призывники.

Минздрав РФ коронавирус

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