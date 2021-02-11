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Более 500 тыс. москвичей привились от COVID-19

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Число вакцинированных от COVID-19 жителей Москвы превысило 500 тыс., говорится в видео, размещенном мэром столицы Сергеем Собяниным в своем блоге в четверг.

В видео уточняется, что в столице более 5 млн жителей прошли ИФА-тестирование на наличие антител к коронавирусу.

При общем числе заболевших более 900 тыс., количество контактных оценивается в 2 млн человек.

В видео также уточняется, что около 600 тыс. москвичей подключились к системе социального мониторинга, на сегодня выявлено более 344 тыс. нарушений режима самоизоляции.

188,5 тыс. столичных организаций подали властям сведения о переводе сотрудников на дистанционный режим работы. Посетители общественных заведений в Москве около 4,7 млн раз воспользовались системой check-in.

В столице масштабная вакцинация от COVID-19 стартовала 5 декабря. Используется препарат "Спутник V", его дефицита, по словам столичных властей, нет.

Хроника 09 января 2020 года – 11 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин Москва Коронавирус

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