В Москве задержали лжеминера

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Столичные полицейские задержали жителя Москвы, подозреваемого в заведомо ложном сообщении о существующей угрозе минирования. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

В дежурную часть ОМВД России по району Выхино-Жулебино поступил телефонный звонок от мужчины, который сообщил, что хочет заминировать одно из учреждений на Люблинской улице.

Полицейские в ходе проверки установили личность заявителя. Им оказался 49-летний местный житель. Мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска по месту проживания на улице Волгоградский проспект.

"Мужчина вину свою признал, в содеянном раскаялся, пояснив при этом, что совершил данный звонок из хулиганских побуждений, так как находился в состоянии алкогольного опьянения", - сказали в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Данное деяние наказывается штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей, ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет.

В отношении подозреваемого, по данным управления, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.