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Проезжую часть на МКАД в Москве освободили для движения автомобилистов

Проезжую часть на МКАД в Москве освободили для движения автомобилистов
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Проезжая часть на МКАД в Москве, где столкнулись три автомобиля, свободна для движения транспорта, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Проезжая часть освобождена", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за ДТП с тремя автомобилями были перекрыты четыре полосы на внешней стороне 38-го километра МКАД.

"Из-за ДТП с участием трех автомобилей на внешней стороне 38 км МКАД в районе ул. Павла Фитина перекрыто четыре полосы. По предварительной информации, есть пострадавший", - сообщала пресс-служба столичного департамента транспорта.

Москва МКАД

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