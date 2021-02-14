Более 1 тыс. автомобилей отбуксировали В Москве из-за снегопада

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Москве за три дня снегопада было отбуксировано более тысячи автомобилей, сообщает столичный Департамент транспорта в своем телеграм-канале.

В городском ведомстве отметили, что за три дня снегопада экипажи дорожного патруля ЦОДД отбуксировали 976 автомобилей, большая часть из которых грузовики, а эвакуаторы АМПП (Администратор московского парковочного пространства - ИФ) - 137 грузовых и 11 легковых автомобиле.

Особенно сложная ситуация наблюдается на МКАД и эстакадах. Дептранс рекомендует водителям грузовых автомобилей не перегружать свои транспортные средства и держаться правого ряда.

"В эти снежные дни особенно сложно на МКАД и эстакадах - большегрузы скользят, не могут подняться в горку и буксуют, собирая пробки. Поэтому, если вы водите грузовой автомобиль, пожалуйста, не перегружайте транспорт, и держитесь правого ряда, чтобы не мешать уборочной технике и не создавать заторов", - отмечает ведомство.