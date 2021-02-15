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Из-за обрушения лесов у "Китай-города" изменили маршруты ночных автобусов

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В районе станции московского метро "Китай-город" временно изменили свои ночные маршруты автобусы и электробусы, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Автобусы и электробусы № н1, н2, н3, н6, н9, м10, н11 и н12 вместо метро "Китай-город" будут ходить до метро "Лубянка", - говорится в сообщении.

В понедельник в центре Москвы рухнули строительные леса с фасада здания. Обрушение произошло по адресу: Лубянский проезд, дом 25, строение 1.

Площадь обрушения составила 600 кв. метров.

В столичном главке МЧС сообщили о госпитализации одного пострадавшего.

Источник "Интерфакса" в медицинских кругах столицы уточнил, что при обрушении строительных лесов пострадала 63-летняя женщина, у нее ушиб головы, ее жизни ничего не угрожает.

Москва Китай-город

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