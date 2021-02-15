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На Лубянке обрушились строительные леса

Дептранс посоветовал объезжать Лубянский проезд

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Москве в Лубянском проезде у дома 25 рухнули на тротуар строительные леса, сообщили в МЧС и Департаменте транспорта столицы. Проверяется информация о четырех пострадавших, сообщил информированный источник "Интерфакса".

В городском управлении МЧС сообщили, что получили информацию о частичном обрушении лесов по этому адресу.

В Дептрансе уточнили, что леса рухнули по адресу дом 25 строение 2. Данные о пострадавших уточняются. Позднее в ГУ МЧС Москвы сказали, что с травмами госпитализирован один человек. Площадь обрушения составила 600 квадратных метров.

Движение по Лубянскому проезду в районе аварии открыто только по одной полосе, чиновники посоветовали объезжать эту улицу. Вскоре Дептранс добавил, что из-за обрушения изменены маршруты автобусов №№ м5, м8, м9, м10, м27, 101, 144, 158, 904 и электробуса № 38.

Москва МЧС Дептранс

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