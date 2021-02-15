В центре Москвы ограничили движение из-за обрушения строительных лесов

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Москве перекрыли движение по некоторым улицам, расположенным вблизи здания, с которого в понедельник обрушились строительные леса, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Перекрыта улица Солянка", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что также перекрыт Лубянский проезд до улицы Маросейка.

Ранее сообщалось, что 15 февраля в центре Москвы рухнули строительные леса с фасада здания. Инцидент произошел у дома 25, строение 1 на Лубянском проезде.

Площадь обрушения составила 600 кв.м. В столичном главке МЧС сообщили о госпитализации одного пострадавшего.

Источник "Интерфакса" в медицинских кругах столицы уточнил, что при обрушении строительных лесов пострадала 63-летняя женщина, у нее ушиб головы, ее жизни ничего не угрожает.

Также сообщалось, что из-за инцидента пришлось изменить маршруты нескольких городских автобусов.