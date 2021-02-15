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При обрушении лесов на Лубянке пострадала пожилая женщина

При обрушении лесов на Лубянке пострадала пожилая женщина
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - При обрушении строительных лесов на Лубянском проезде в Москве пострадала 63-летняя женщина, она получила ушиб головы, сообщил информированный источник "Интерфакса".

По его данным, пострадавшую осмотрели врачи института имени Склифосовского и пришли к выводу, что угрозы ее жизни нет.

Ранее в МЧС Москвы говорили, что пострадал один человек и его доставили в больницу.

Леса обрушились на тротуар рядом с домом 23 в Лубянском проезде. Из-за аварии по проезду ограничили движение транспорта. Пришлось изменить маршруты нескольких городских автобусов.

В МЧС уточнили, что леса обрушились на площади 600 квадратных метров. Пятиэтажное административное здание под лесами было на реконструкции.

Москва МЧС НИИ Склифосовского

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