В России за сутки выявлено 13,4 тыс. новых случаев коронавируса

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Еще 13 447 случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в РФ за сутки, сообщает оперштаб.

Накануне в России было зафиксировано 12 828 новых случаев заражения коронавирусом, эпидемиологи заявляют, что разница в суточных колебаниях является нормальным явлением, и в целом по стране идет снижение активности эпидемического процесса.

Скончались за сутки от COVID-19 480 человек. Общее число жертв достигло 81 926.

Поправились и выписаны 3 млн 661 312 пациентов, в том числе 18 730 за последние сутки.

В Москве 1 950 новых случаев COVID-19 за сутки, 55 пациентов скончались, 2 514 выздоровели. Новые случаи регистрировались во всех 85 регионах РФ. В том числе, в Петербурге - 1 094. Еще 577 - в Московской области.

За весь период пандемии в России было зафиксировано 4 млн 125 598 эпизодов заражения коронавирусом. Лидером мирового антирейтинга остаются США (27,82 млн), Индия (10,95 млн) и Бразилия (9,97 млн). В Великобритании, по данным Университета Джонса Хопкинса, 4,08 млн случаев инфицирования.