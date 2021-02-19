Что произошло за день: пятница, 19 февраля

Соглашение о перевалке нефтепродуктов из Белоруссии в российских портах, выбор между памятником Невскому и Дзержинскому, мощный снегопад в Крыму

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Москва и Минск подписали соглашение о перевалке нефтепродуктов через порты РФ. Начало поставок ожидается в марте.

- Вопрос о памятнике на Лубянской площади в Москве будет вынесен на голосование. На выбор будут предложены только памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. Голосование будет проводиться с 25 февраля по 5 марта на портале "Активный гражданин".

- В России зарегистрировали еще 13 433 случая COVID-19. Умерли за сутки 470 пациентов, выздоровели 18 637 человек. Больше всего новых случаев в Москве (1 972), на втором и третьем местах - Петербург (1 087) и Подмосковье (687).

- На востоке Крыма ввели режим угрозы ЧС из-за снегопада. За ночь там выпала месячная норма снега. Движение по Крымскому мосту перекрывали, к вечеру оно было частично восстановлено.

- "Норникель" исполнит решение суда о взыскании ущерба в 146 млрд руб. в связи с аварией на ТЭЦ в Норильске.

- Минюст РФ создаст еще один реестр иноагентов. Министерство будет вести учет не зарегистрированных и не имеющих юридического лица общественных организаций, финансируемых из-за рубежа и вовлеченных в политику.

- Росавиация не подтвердила сообщения египетских СМИ о возобновлении чартеров на курорты.

- США вновь вступили в Парижское соглашение по климату. О выходе страны из соглашения в 2017 году объявил экс-президент Штатов Дональд Трамп.

- Даниил Медведев впервые в карьере завоевал путевку в финал турнира Большого шлема Australian Open. Он сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.