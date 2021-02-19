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В Москве сотрудники СК пришли с обысками в Щукинский муниципалитет

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Следователи проводят обыск в муниципалитете московского района Щукино в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве. Об этом сообщила "Интерфаксу" муниципальный депутат данного района Анастасия Брюханова.

"Я могу подтвердить: есть информация, что обыск проводится Главным следственным управлением Следственного комитета по части 4 статьи 159 УК (мошенничество, совершенное в составе организованной преступной группы, а также с причинением потерпевшему ущерба в особо крупном размере - ИФ), что указано в постановлении об обыске", - сказала Брюханова.

Она уточнила, что обыск еще идет.

Кроме того, Брюханова сообщила, что "мы не можем установить связь с и.о. руководителя муниципалитета Дмитрием Манжелей". "Сотрудникам муниципалитета не говорят, что с ним, он не выходит на связь, возможно, он задержан", - сказала собеседница агентства.

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