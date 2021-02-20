В Подмосковье обезвредили банду, причастную к 10 убийствам

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали восьмерых участников преступной банды, подозреваемых в серии убийств в период с 2000 по 2019 годы. Об этом сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из ФСБ России и Главного управления МВД России по Московской области задержаны участники вооруженной группы, которые подозреваются в серии убийств", - сказала Волк журналистам.

Как уточняется, задержан предполагаемый организатор и семь участников банды.

По словам Волк, в общей сложности установлены личности 12 фигурантов. Они могут быть причастны к десяти убийствам на территории Сергиево-Посадского района Московской области, а также в Костромской и Ярославской областях. Убийства были совершены с 2000 по 2019 год.

Официальный представитель МВД также сообщила, что в ходе обысков у подозреваемых изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Главным следственным управлением СК России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 УК РФ (бандитизм).

Со своей стороны, официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила журналистам, что семи жителям Подмосковья в возрасте от 32 до 58 лет в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в создании, руководстве и участии в банде, убийстве и незаконном обороте оружия (часть 1, часть 2 статьи 209 УК РФ, часть 2 статьи 105 УК РФ, часть 3 статьи 222 УК РФ, часть 3 статьи 223 УК РФ).

"По ходатайству следователя в отношении членов преступной группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.

По данным следствия, в период с 2000 по 2016 годы житель Московской области 1970 года рождения создал устойчивую вооруженную группу, в которую в дальнейшем вовлек еще шестерых человек.

"Члены банды совершали преступления на территории Московской, Костромской и Ярославской областей - нападения на граждан и организации, а также другие преступления, в том числе убийства, при этом использовали в своих целях огнестрельное оружие", - сказала Петренко.