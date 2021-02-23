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Самой популярной маркой машин у мужчин в Москве оказалась KIA

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Столичная Госавтоинспекция узнала, какие марки автомобилей являются самыми популярными у мужчин в Москве на основе информации за последние пять лет.

По данным управления, в пятерке самых популярных среди сильного пола марок легковых машин лидируют автомобили KIA, на втором месте - Hyundai, следом Volkswagen. Четвертое и пятое места в рейтинге заняли Toyota и Nissan.

Согласно сообщению ГИБДД, автомобили этих марок наиболее часто регистрировались мужчинами в подразделениях автоинспекции за последние 5 лет.

Москва KIA

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