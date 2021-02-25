ФАС Москвы предложила запретить звуковую рекламу в жилой застройке

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба предлагает ввести запрет в Москве на звуковую рекламу в жилых домах, в 100 метрах от жилой застройки и в социальных объектах, также на их территории. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного управления ФАС Павел Олейник.

"Чтобы комплексно все урегулировать, мы предлагали бы следующее регулирование: мы предлагаем запретить полностью распространение звуковой рекламы и иной акустической коммерческой информации в многоквартирных домах и на территории 100 метров от них и в целом в зоне жилой застройки", - сказал Олейник на заседании круглого стола "Комфортная акустическая среда в городе Москве: проблемы и пути решения" в Мосгордуме.

Кроме того, по словам Олейника, акустическую рекламу следует запретить в районе объектов гостиничного хозяйства, в том числе туристических, детских лагерях. Запрет, по мнению ФАС, может быть распространен также на территории больниц и медицинских учреждений, детских и образовательных учреждений, территории государственных муниципальных учреждений и судов. Кроме того, запретить акустическую рекламу следует и на территории природных заповедников и парков.

При этом, для тех мест, где реклама будет разрешена, по мнению представителя ФАС, правильным будет введение ограничения по времени этой рекламы.

Также ФАС предлагает расширить понятие звуковой рекламы, отнеся к ней и иную коммерческую информацию. При проверках соблюдения запрета на акустическую рекламу, по словам Олейника, следует "следить не только за предприятиями торговли, но и за теми гражданами, которых они нанимают для того, чтобы они ходили вокруг этого предприятия. Часто эти граждане официально не трудоустроены, они не имеют никакой связи с коммерческой структурой". По его мнению, необходимо создать законодательную базу на уровне субъекта РФ, в частности, на уровне Москвы.