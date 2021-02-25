Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:24Заразились
на 25.02В России 4 212 100+11 198В мире 112 554 297+444 547

ФАС Москвы предложила запретить звуковую рекламу в жилой застройке

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба предлагает ввести запрет в Москве на звуковую рекламу в жилых домах, в 100 метрах от жилой застройки и в социальных объектах, также на их территории. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного управления ФАС Павел Олейник.

"Чтобы комплексно все урегулировать, мы предлагали бы следующее регулирование: мы предлагаем запретить полностью распространение звуковой рекламы и иной акустической коммерческой информации в многоквартирных домах и на территории 100 метров от них и в целом в зоне жилой застройки", - сказал Олейник на заседании круглого стола "Комфортная акустическая среда в городе Москве: проблемы и пути решения" в Мосгордуме.

Кроме того, по словам Олейника, акустическую рекламу следует запретить в районе объектов гостиничного хозяйства, в том числе туристических, детских лагерях. Запрет, по мнению ФАС, может быть распространен также на территории больниц и медицинских учреждений, детских и образовательных учреждений, территории государственных муниципальных учреждений и судов. Кроме того, запретить акустическую рекламу следует и на территории природных заповедников и парков.

При этом, для тех мест, где реклама будет разрешена, по мнению представителя ФАС, правильным будет введение ограничения по времени этой рекламы.

Также ФАС предлагает расширить понятие звуковой рекламы, отнеся к ней и иную коммерческую информацию. При проверках соблюдения запрета на акустическую рекламу, по словам Олейника, следует "следить не только за предприятиями торговли, но и за теми гражданами, которых они нанимают для того, чтобы они ходили вокруг этого предприятия. Часто эти граждане официально не трудоустроены, они не имеют никакой связи с коммерческой структурой". По его мнению, необходимо создать законодательную базу на уровне субъекта РФ, в частности, на уровне Москвы.

Москва ФАС

Новости

Власти Москвы усилят борьбу с сосульками из-за оттепели

Власти Москвы усилят борьбу с сосульками из-за оттепели

В Москве началось голосование о памятнике для Лубянки

Вынесен первый приговор из-за стычек азербайджанцев и армян в Москве

В московском метро поставят камеры для распознания "праздношатаний"

В московском метро поставят камеры для распознания "праздношатаний"

Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные сутки

Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные сутки

Синоптики пообещали москвичам в четверг гололед, дождь и мокрый снег

Бродячие собаки загрызли трех пятнистых оленей в "Лосином острове"

На станции метро "Славянский бульвар" задержали мужчину с муляжом гранаты

На станции метро "Славянский бульвар" задержали мужчину с муляжом гранаты

Станцию "Славянский бульвар" закрыли из-за грозящего гранатой пассажира

Резкое потепление ожидается в Москве в четверг

Резкое потепление ожидается в Москве в четверг
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');