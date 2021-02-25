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Москва потратит на разгон облаков в 2021 году 417 млн рублей

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы потратит на разгон облаков в праздничные дни 2021 годаа больше 417 млн рублей, следует из материалах на сайте госзакупок. В 2020 году город объявлял конкурс на эти работы на 452 млн рублей, в 2019 году, как сообщалось, метеозащиту столицы оценили в 513 млн рублей.

Тендер объявил городской департамент по конкурентной политике. Заявки от участников принимают до 22 марта.

При необходимости облака нужно будет разгонять с самолетов на майские праздники, в День России и в День города. Конкретные даты для разгона облаков еще не определены, но в материалах госзакупок указаны периоды возможного проведения работ - с 1 апреля по 31 мая, с 2 апреля по 1 июня, с 2 июня по 2 августа и с 3 августа по 25 октября.

По условиям контракта, метеозащита Москвы должна проводиться с помощью специализированной авиатехники. Для разгона облаков применят пиропатроны ПВ-26, твердую углекислоту, жидкий азот, порошкообразный реагент и медицинский кислород.

Москва

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