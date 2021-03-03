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В Подмосковье свернули самый большой "ковидный" госпиталь

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Временный инфекционный госпиталь в ТЦ "Мой молл" свернули в Раменском. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

"В Московской области прекратил работу самый большой временный ковидный госпиталь – инфекционный стационар почти на 2,2 тыс. коек в торговом центре "Мой молл". За время его работы здесь прошли лечение почти 5,5 тыс. пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией", - говорится в сообщении.

Временный инфекционный госпиталь в ТЦ "Мой молл" был открыт 17 ноября 2020 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В учреждении разместилось 17 отделений, все койки имели кислородную поддержку. В инфекционном госпитале работали 680 медицинских сотрудников, уточнили в ведомстве.

"Улучшение ситуации с новой коронавирусной инфекцией позволяет сосредоточиться на оказании плановой медицинской помощи. В настоящее время система здравоохранения Раменского округа работает в штатном режиме", - приводятся в сообщении слова главного врача Раменской центральной районной больницы Аркадия Когана.

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