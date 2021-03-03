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Пассажиропоток в московском метро восстановился почти на 80%

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В метрополитене Москвы более чем на 70% восстановился пассажиропоток, активнее всего этот процесс идет на станциях Кольцевой линии и у бизнес-центров, сообщает в среду департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Всего пассажиропоток восстановился на 77% по сравнению с таким же днем прошлого года (3 марта - ИФ)", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что активнее всего пассажиропоток восстанавливается на станциях "Выставочная", "Площадь Революции", "Боровицкая", "Воробьевы горы" и "Черкизовская".

Восстановление пассажиропотока в департаменте связывают с выходом москвичей с дистанционной работы.

Москва Московский метрополитен

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