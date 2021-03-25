Трафик автомобилей в Москве приблизился к доковидным значениям

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Москве сейчас по дорогам ездит в среднем около 2,8 млн автомобилей, это число близко к "доковидному" значению, сообщил замруководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Дмитрий Горшков. По его словам, трафик постепенно увеличивается после снятия карантинных ограничений.

До начала пандемии по городу ездило в среднем более 3 млн машин, добавил он.

В общественном транспорте пассажиропоток также возвращается к прежним значениям, отметила начальник службы платежных сервисов Московского метрополитена Жанна Ермолина. Она уточнила, что в метро пассажиропоток "практически восстановился", в наземном транспорте - "постепенно восстанавливается".

В Москве с 8 марта разблокировали льготный проезд по социальным картам горожанам старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, домашний режим для них стал рекомендательным вместо обязательного.

С 27 января отменено требование к работодателям перевести на удаленку не менее 30% персонала.