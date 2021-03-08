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Семерых человек спасли при тушении пожара на северо-востоке Москвы

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Семь человек спасены при тушении пожара в квартире на Енисейской улице в Москве, сообщил в понедельник столичный главк МЧС.

"Всего было спасено 7 человек (из них 2 грудных ребенка). Один из спасенных - пострадавший (из горящей квартиры), был передан медикам", – говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что сообщение о пожаре в квартире дома 16/21 на Енисейской улице поступило в 01:37 по московскому времени. Возгорание происходило на четвертом этаже жилого здания.

Пожар ликвидирован, его площадь не уточняется.

Москва Енисейская улица

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