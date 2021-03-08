В Москве задержан полицейский по подозрению в избиении до смерти сына

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Столичные полицейские задержали своего коллегу, подозреваемого в избиении до смерти сына, сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Как он рассказал журналистам, сообщение об избиении малолетнего ребенка в квартире одного из домов на Пролетарском проспекте поступило в службу 02 в понедельник.

"Прибывшие на место сотрудники полиции задержали отца мальчика, подозреваемого в совершении данного противоправного деяния и находившегося, предположительно, в состоянии сильного опьянения", - заявил Васенин.

По его словам, позднее сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть ребенка.

Установлено, что задержанный является инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов Москвы.

Как добавил Васенин, по факту произошедшего назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке.