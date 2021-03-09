До минус 30 градусов подморозит в Московском регионе в ночь на среду

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - По уточненному прогнозу погоды, температура воздуха в Московском регионе в ночь на среду повсеместно опустится ниже 20 градусов мороза, сообщил Гидрометцентр России во вторник.

По данным синоптиков, в Москве местами подморозит до минус 23, в Подмосковье – до минус 25-30 градусов.

Понижение температуры в столичном регионе будет сопровождаться ростом атмосферного давления сразу на 10 пунктов – с 747 до 757 мм ртутного столба.

В Москве и Подмосковье сохранятся переменная облачность, гололедица, ветер северной четверти 2-7 м/с, осадков не ожидается.

Гидрометцентр России прогнозирует, что в ночь на четверг в Москве местами подморозит до минус 21, в Подмосковье – до минус 28 градусов.