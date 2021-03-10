Четыре особо охраняемые природные территории появятся в Подмосковье в 2021 году

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Охраняемые природные территории в Подмосковье в 2021 году будут созданы в Рузе, Домодедово, Солнечногорске и Одинцово.

"В 2021 году запланировано создание еще четырех новых ООПТ и реорганизация четырех ранее созданных", - сообщает пресс-центр Московской областной Думы.

Также планируется реорганизовать четыре ранее созданных заказника.

В пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области "Интерфаксу" уточнили, что охраняемыми природными территориями в 2021 году станут прибрежно-рекреационная зона "Вейна" в Рузе, природно-исторический комплекс "Горковский" в Домодедово и Ленинском, памятник природы "Курочкино болото " в Солнечногорске, государственный природный заказник "Леса и болота водораздела рек Жуковки и Поноши" в Одинцово.

Всего на территории Подмосковья создано порядка 250 ООПТ.