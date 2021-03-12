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ДТП на востоке Москвы на МКАД привело к 12-километровой пробке

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Авария с участием четырех автомобилей произошла на МКАД, два человека пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления МВД.

Там уточнили, что ДТП произошло в 7.30 на 101 км МКАД.

В пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что по данным на 9 утра, участок затруднения движения на МКАД увеличился до 12 км. "Движение осуществляется по трём полосам", - сказали в пресс-службе.

Москва МКАД

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