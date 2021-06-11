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Москвичей предупредили о пробках на дорогах в пятницу вечером

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - На дорогах Москвы в пятницу вечером ожидаются пробки, наибольшие заторы - на вылетных магистралях, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Сегодня (...) ждем сложности, особенно на вылетных магистралях, где сейчас идет ремонт", - сказали в ведомстве.

Там пояснили, что медленнее всего поток автомобилей будет, как ожидается, двигаться по Варшавскому шоссе. По пятницам средняя скорость движения тут снижается на 32%.

На Можайском шоссе в это время автомобили едут медленнее на 28%, на Ленинском проспекте - на 26%.

Также дорожных заторов ждут на Волгоградском проспекте, на проспекте Андропова, на проспекте Мира, на Липецкой улице и на Московской кольцевой автомобильной дороге.

В прошлую пятницу, 4 июня, из Москвы выехало около 800 тыс. автомобилей (на 33% больше, чем в любой другой будний день).

Москва

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