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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:19Заразились
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Еще в двух московских ТЦ откроются пункты вакцинации от COVID-19

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Пункты вакцинации от коронавируса откроются в торговых центрах "Домодедовский" и "Кунцево Плаза" с 17 марта, сообщает во вторник пресс-служба комплекса социального развития Москвы.

В пресс-службе подчеркивают, что сейчас важно пройти вакцинацию от коронавируса людям старше 60 лет, а также имеющим хронические заболевания.

Прививку ставят бесплатно, без предварительной записи. Для ее получения необходимо иметь при себе паспорт и при наличии - полис обязательного медицинского страхования.

Выездные бригады вакцинации от COVID-19 начали работать в Москве с 18 января. Они принимают горожан, в частности, в ГУМе, театре "Геликон-опера", фудмолле "Депо", во флагманских офисах "Мои документы" ТРЦ "Афимолл Сити", а также в ТЦ "Columbus", "Калужский", "Щелковский" и "Водный", "Ривьера" и "Гагаринский".

Привиться от коронавируса также можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, которые работают ежедневно с 8:00 до 20:00, и в 59 частных медицинских организациях.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 16 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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