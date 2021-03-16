В Балашихе наледь с крыши упала на коляску с 1,5-годовалым ребенком

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Полуторагодовалую девочку госпитализировали после падения на коляску снежной наледи с крыши в подмосковной Балашихе, начата прокурорская проверка.

"Сегодня, 16 марта, на коляску с малолетней девочкой 2019 г.р. упал снег с крыши четырехэтажного жилого дома на проспекте Ленина. В результате чего ребенок получил травму", - сообщила руководитель пресс-службы Мособлпрокуратуры Наталия Григорьева.

Между тем, информированный источник уточнил "Интерфаксу", что ребенок доставлен на скорой помощи в местную больницу с черепно-мозговой травмой.

"Принято решение госпитализировать ее в хирургическое отделение специализированного медучреждения в Люберцах", - сказал собеседник агентства.

После происшествия прокуратура Московской области организовала проверку. Она поручена Балашихинской городской прокуратуре.