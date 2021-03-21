Пассажир упал на рельсы на станции метро "Дмитровская" в Москве

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - На станции "Дмитровская" серой ветки столичного метро пассажир упал на рельсы, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел около 15:15. Чтобы поднять человека на платформу, было снято напряжение контактного рельса.

Собеседник агентства не располагает данными о том, выжил ли пассажир.

В пресс-службе столичного метрополитена подтвердили инцидент с пассажиром, уточнив, что прервано движение поездов на участке "Савеловская" - "Владыкино". В обратном направлении поезда движутся с увеличенными интервалами.