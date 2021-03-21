Движение на серой ветке столичного метро восстановили

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Движение поездов на участке "Савеловская" - "Владыкино" Серпуховско-Тимирязевской линии возобновлено после инцидента с пассажиром, сообщила в твиттере пресс-служба столичного метро в воскресенье.

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено и вводится в график. — Московское метро (@MetroOperativno) March 21, 2021

Источник "Интерфакса" сообщил, что мужчину, упавшего под поезд на станции "Дмитровская" около 15:15 воскресенья, спасти не удалось. По его данным, тело погибшего поднимали на платформу более получаса.