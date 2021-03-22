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В Истре собаки насмерть удушили школьницу шарфом во время игры

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Истре породистые собаки насмерть задушили 11-летнюю девочку во время прогулки, заигравшись ее шарфом, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"Девочка вышла погулять со своими собаками породы кане-корсо накануне утром. В какой-то моменты псы стали резвиться с девочкой и ее длинным шарфом. От удушения девочка скончалась. Ее тело было обнаружено прохожими", - сказал собеседник агентства в понедельник.

Собак усыпили, уточнил источник.

Между тем региональная прокуратура начала проверка по данному факту.

"По предварительной информации, 21 марта пятиклассница вышла на улицу, чтобы погулять около дома с собаками породы Кане-корсо. Через какое-то время лежащую на снегу школьницу с обмотанным вокруг шеи шарфом заметил сосед. Он вызвал скорую, но приехавшие на вызов врачи скорой констатировали смерть девочки", - сообщила "Интерфаксу" представитель Мособлпрокуратуры Наталия Григорьева.

Истра Московская область

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