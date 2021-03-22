Бывший мировой судья получил восемь лет за разбой в Новой Москве

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Бывший мировой судья в Подмосковье Станислав Крупин приговорен к восьми годам заключения за участие в групповом нападении на коттедж в Новой Москве в 2018 году. Об этом сообщила представитель столичного главка следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего мирового судьи судебного участка Жуковского судебного района Московской области Станислава Крупина", - сказала Иванова в понедельник журналистам.

Крупину назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

Как установили следствие и суд, вечером 17 июля 2018 года организованная группа из 10 человек, включая действующего мирового судью Крупина, совершила разбойное нападение на жилой дом, расположенный в деревне Постниково поселения Марушкинское Новой Москвы.

"Применив насилие и угрожая ножом хозяину дома, а также его близким, соучастники похитили имущество и денежные средства на общую сумму более 5 млн рублей", - сказала Иванова.

Четверо соучастников уже осуждены к длительным срокам лишения свободы. В отношении одного обвиняемого уголовное преследование прекращено в связи с его смертью. Еще четверо объявлены в международный розыск.