Собянин объявил о благоустройстве улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Москве в 2021 году благоустроят улицу Красная Пресня, Звенигородское шоссе и прилегающие территории, сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

Он напомнил, что в несколько лет назад в Пресненском районе благоустроили Краснопресненскую набережную и площади у станций метро "Улица 1905 года", "Баррикадная" и "Краснопресненская".

Теперь очередь дошла до Красной Пресни, которую он назвал исторической улицей Москвы со множеством достопримечательностей, таких, как зоопарк, памятник Героям революции 1905 года, музей-квартира семьи Маяковских, отметил мэр.

Он пообещал засадить Красную Пресню деревьями и кустами, которые исчезли с улицы несколько десятилетий назад, а также разбить газоны. Вдоль южной стороны улицы планируется создать прогулочный маршрут с площадками для отдыха, а на углу Красной Пресни и Трехгорного Вала - видовую зону с детской площадкой и местами отдыха.

На головном участке Звенигородского шоссе от Красной Пресни до Третьего транспортного кольца также высадят деревья и обустроят тротуары. Шоссе осветят новыми фонарями.

В Парке Декабрьского восстания Собянин пообещал отремонтировать скамейки и ограды, обустроить новые детские и спортивные площадки, а также высадить деревья и кусты.