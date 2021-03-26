Полиция задержала подозреваемого в убийстве подростка в Подмосковье

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве несовершеннолетнего в деревне Голубое Московской области. Об этом сообщила начальник пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова.

Отмечается, что в городе Александрове задержан 25-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка.

По словам Петровой, тело несовершеннолетнего с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в квартире одного из жилых домов, расположенных в деревне Голубое Московской области.

В ближайшее время задержанный будет доставлен в следственные органы.