Полиция задержала подозреваемого в убийстве подростка в Подмосковье
Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве несовершеннолетнего в деревне Голубое Московской области. Об этом сообщила начальник пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова.
Отмечается, что в городе Александрове задержан 25-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка.
По словам Петровой, тело несовершеннолетнего с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в квартире одного из жилых домов, расположенных в деревне Голубое Московской области.
В ближайшее время задержанный будет доставлен в следственные органы.