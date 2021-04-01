Суд отказался исключить "Открытый Петербург" из реестра НКО-иноагентов

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение Минюста о включении "Открытого Петербурга" (внесена в реестр НКО-иноагентов - ИФ) в реестр иностранных агентов, сообщил председатель организации Андрей Пивоваров.

Он пообещал обжаловать отказ районного суда в Мосгорсуде.

По его словам, изменение в законе об НКО появились с 30 декабря 2020 года. "Новая редакция закона действует с 30 декабря, а Минюст принял решение 22 декабря - за неделю. То есть, не имея на это никаких легальных оснований", - заявил глава организации.

"Открытый Петербург" был признан иноагентом в декабре 2020 года.