Депутаты увеличили до 15 число кандидатов в федеральной части партсписков

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон об увеличении общефедеральной части федерального списка кандидатов на думских выборах до 15 кандидатов. До сих пор в этой части могло быть не больше десяти фамилий.

Ранее спикер Думы Вячеслав Володин высказал мнение, что увеличение общефедеральной части партийных списков на думских выборах усилит "большую четверку" парламентских партий.

"Модель добавляет парламентским партиям устойчивости, избирательная кампания может получиться более эффективной", - сказал он журналистам.

Увеличить федеральную часть список предложили депутаты от ЛДПР. Они в мае 2019 года внесли в палату соответствующий законопроект № 721986-7, но там предполагалось, что в этой части списка может быть до 20 кандидатов. К первому чтению законопроект был рекомендован только в марте 2021 года, но тогда думский комитет по регламенту предложил снизить планку с 20 до 15 кандидатов.