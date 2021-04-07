Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:41Заразились
на 07.04В России 4 606 162+8 294В мире 132 419 139+605 501

Депутаты увеличили до 15 число кандидатов в федеральной части партсписков

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон об увеличении общефедеральной части федерального списка кандидатов на думских выборах до 15 кандидатов. До сих пор в этой части могло быть не больше десяти фамилий.

Ранее спикер Думы Вячеслав Володин высказал мнение, что увеличение общефедеральной части партийных списков на думских выборах усилит "большую четверку" парламентских партий.

"Модель добавляет парламентским партиям устойчивости, избирательная кампания может получиться более эффективной", - сказал он журналистам.

Увеличить федеральную часть список предложили депутаты от ЛДПР. Они в мае 2019 года внесли в палату соответствующий законопроект № 721986-7, но там предполагалось, что в этой части списка может быть до 20 кандидатов. К первому чтению законопроект был рекомендован только в марте 2021 года, но тогда думский комитет по регламенту предложил снизить планку с 20 до 15 кандидатов.

Госдума Вячеслав Володин ЛДПР

Новости по теме

Новости

В Минцифры насчитали как минимум пять альтернатив Zoom в России

В Минцифры насчитали как минимум пять альтернатив Zoom в России

СК впервые прекратил "дело колумбайнера"

Госдума приняла закон об обязательной аттестации экскурсоводов

Госдума приняла закон об обязательной аттестации экскурсоводов

В РФ ввели штрафы за высадку детей-безбилетников

Госдума приняла закон об участии в выборах физлиц-иноагентов

Песков заявил, что сроки нахождения войск у границ Украины зависят от властей РФ

Песков заявил, что сроки нахождения войск у границ Украины зависят от властей РФ
Пандемия коронавируса

Профсоюз добился выплаты 2,7 млн рублей семье фельдшера, умершей от COVID-19

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Защита заболевшего COVID-19 Фургала попросила освободить его из СИЗО

Защита заболевшего COVID-19 Фургала попросила освободить его из СИЗО

Четверть работавших удаленно россиян хотели бы продолжить дистанционку

Четверть работавших удаленно россиян хотели бы продолжить дистанционку

В РФ завели два дела после подрыва на мине подростков в Донбассе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');