Житель Зеленограда стрелял из окна квартиры из охолощенного автомата

Полиция задержала мужчину, он был сильно пьян

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Житель Зеленограда открыл стрельбу из окна своей квартиры по правоохранителям холостыми патронами, его задержали, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Курьер, доставивший мужчине продукты, заметил у него в квартире оружие и вызвал полицию. Когда правоохранители постучались в квартиру, хозяин им не открыл. Когда же те вышли на улицу, открыл в их сторону огонь из охолощенного автомата Калашникова", - сказал источник.

Мужчину задержали. В квартире у него помимо охолощенного автомата обнаружили винтовку.

После задержания мужчину направили на токсикологическую экспертизу, которая показала у него в крови высокое содержание алкоголя.