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В Москве запретили работу таксистов-"зазывал"

В Москве запретили работу таксистов-"зазывал"
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Москве запретили водителям самостоятельно предлагать и навязывать услуги такси вблизи аэропортов, железнодорожных и автовокзалов.

Соответствующее предложение Мосгордумы поддержал столичный департамент транспорта, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Департамент транспорта Москвы поддержал предложение Московской городской думы о запрете водителям самим предлагать или навязывать в некорректной форме услуги такси вблизи аэропортов, ж/д и автовокзалов. Это позволит сделать сервис еще безопаснее", - приводятся слова Ликустова в сообщении, размещенном в канале столичного департамента транспорта в мессенджере Max в пятницу.

По словам заммэра, в Москве работают более 14 тыс. перевозчиков и 64 агрегатора такси.

В сентябре этого года в силу вступил приказ, который запрещает водителям самим предлагать услуги такси на территории аэропортов, ж/д и автовокзалов, отметил он. Исключение составляют специально оборудованные для таких услуг стоянки автомобилей сервиса, добавил Ликсутов.

Ранее вопрос о запрете работы таксистов-"зазывал" в столице обсудили на круглом столе в Мосгордумы и в рамках пленарного заседания Международного Евразийского форума "Такси" 2026. Запрет уже реализовали на территории Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и в других субъектах России.

В дептрансе пояснили, что согласно федеральному закону "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси" департамент имеет право реализовать эту меру. Поправки в кодекс РФ об административных правонарушениях Москвы внесут в ближайшее время.

Новые правила помогут повысить качество сервиса и безопасность пассажиров, а также исключат возможность обмана и мошенничества.

Москва Мосгордума Московская область дептранс
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